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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Mikail Bıyıklı  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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