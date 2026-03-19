Dolar
44.32
Euro
50.81
Altın
4,712.95
ETH/USDT
2,175.40
BTC/USDT
70,251.00
BIST 100
13,037.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı -VTR-
logo
Dünya

Macron'dan Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Esra Taşkın  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Paris

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar ve İran'da son günlerde gaz üretim merkezlerini etkileyen saldırıların ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle enerji ve hidrolik altyapı başta olmak üzere sivil altyapıları hedef alan saldırılara bir an önce ara verilmesinin herkesin ortak yararına olduğunu kaydeden Macron, "Sivil halklar ve temel ihtiyaçların yanı sıra enerji tedariki güvenliği askeri tırmanıştan korunmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, Fransa'nın seçmediği bir savaşa sürüklenen Lübnan halkına yönelik desteği ve dayanışmasının bir göstergesi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Barrot'nun Lübnan makamlarıyla bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik farklı yolları ele alacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta "kar kaplanları" Ramazan Bayramı için mesaisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türk-İslam dünyası bu yıl iki bayramı bir arada kutlayacak
Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin yaşlı sayısı 98 ülkenin nüfusundan daha fazla

Benzer haberler

Macron'dan Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısı

Macron'dan Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Denizlerimiz, okyanuslarımız, çağdaş çatışmaların yeni alanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Şu an için ülkemizde enerji arzıyla ilgili sıkıntımız yok

AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek

AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek
Endonezya, bölgesel gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı

Endonezya, bölgesel gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı
Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde Fed'in para politikası kararlarına odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet