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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikli araçlarla birlikte şarj ve bataryada Avrupa'nın üretim üssü olmayı hedefledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk." dedi.

24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikli araçlarla birlikte şarj ve bataryada Avrupa'nın üretim üssü olmayı hedefledik

Bursa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip, tüm dünyaya satacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz) dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak, bu bühtanlara en güzel cevabı verdi." ifadelerini kullandı. 

"Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz.Türkiye'de, kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız. Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor." dedi.

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