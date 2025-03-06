Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları iftarına katılan Erdoğan, aynı binada "Külliyede Ramazan" etkinlikleri kapsamında açılan stantları gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kitap fuarını gezdi https://t.co/GolOD7vVmB— AA Canlı (@AACanli) March 6, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliyede Ramazan" etkinlikleri kapsamında açılan Anadolu Ajansı (AA) standını da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın deneyim ve vizyonunu yayıncılıkta birleştirdiği yeni markası "AA Kitap" bünyesindeki eserlerin yer aldığı stantta da kitapları inceledi.
Kitaplarla ilgili görevlilerden bilgi alan Erdoğan'a, bazı AA yayınları hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.