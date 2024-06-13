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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

Özcan Yıldırım, Mehmet Tosun  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila'yı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.


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