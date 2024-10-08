Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.
Ankara
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti."
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