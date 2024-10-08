Dolar
34.26
Euro
37.63
Altın
2,616.09
ETH/USDT
2,432.60
BTC/USDT
62,137.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye'den yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Özcan Yıldırım  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti

Ankara

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Üsküdar'da "Gazze: Acının ve Umudun Renkleri" etkinliği yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet