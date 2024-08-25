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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı.

Ferdi Türkten, Utku Şimşek  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Tabur Komutanlığı açılışına katıldı

Ankara

Tabur Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile kuvvet komutanları da katıldı.


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