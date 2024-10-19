Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,644.10
BTC/USDT
68,221.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza basın toplantısında konuştu. –VTR-
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

Ferdi Türkten  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde yaklaşan "Keşmir Kara Günü" için etkinlik düzenlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır, bir zorunluluktur
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da yaşayan Türkmenler asırlardır dillerini yaşatıyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz ve Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

"Yenidoğan çetesi"nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Tunç'tan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet