Euro
10.32
Dolar
8.64
BIST 100
1,402.35
Altın
1,778.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanmasına ilişkin genelgeyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanmasına ilişkin genelgeyi imzaladı

Ankara

Erdoğan, genelgede, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla teşvik edilen koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacaktır."

Etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini belirterek, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca
karşılanacağını kaydetti.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmemesine yönelik talimatlarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Güney Afrikalı yarım milyon eğitim personeline yönelik Kovid-19 aşılamaları başladı
İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
ABD: Kovid-19 aşısı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir
Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor

Benzer haberler

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran'ın 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanmasına ilişkin genelgeyi imzaladı

Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi Abba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Njie, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı