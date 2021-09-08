Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.