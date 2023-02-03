Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın 'aferin' demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin 'aferin' demesine ihtiyacımız var." dedi.
Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yapılanları yıkacak, tersine döndürecek bir yıkım ekibine değil daha büyük eserler yapacak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
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