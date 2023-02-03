Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta sadece tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde konuşuyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz

03.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Avrupa'nın 'aferin' demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin 'aferin' demesine ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yapılanları yıkacak, tersine döndürecek bir yıkım ekibine değil daha büyük eserler yapacak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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