Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,677.20
BTC/USDT
26,981.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkili olacak yoğun yağışlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna ve uyarılara uyulması çağrısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den yağış uyarısı

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporunu paylaştı.

Paylaşımında, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olmaya başladığını vurgulayan Özhaseki şunları kaydetti:

"Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var. Ancak yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan hava tahmin raporuna, yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum."

Son hava tahmin raporuna göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Sinop'un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi
Habur ve Türkgözü gümrük kapılarında 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

Benzer haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor

İngiltere tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabakları yasaklıyor
Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet