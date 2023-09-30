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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan birçok ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Zeynep Rakipoğlu, Mücahit Türetken, Metin Tokgöz  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Megakentte 28 Eylül'de başlayan, yer yer etkisini artırarak su baskınlarına neden olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağış, sabah saatlerinde kentin bazı kesimlerde yeniden başladı.

Sağanak, Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de aralıklarla etkili oldu.

Maltepe, Kartal ve Pendik'te de etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar suyla doldu.

D-100 kara yolu Kartal mevkisinde rögarların taşması sonucu yan yolda su birikintileri oluştu.

Motokuryerler, yağış nedeniyle suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı motosikletliler araçlarından inip yürürken, bazıları da yağıştan korunmak için köprü altlarına sığındı.

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