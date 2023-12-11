Dolar
29.00
Euro
31.21
Altın
1,997.29
ETH/USDT
2,233.20
BTC/USDT
42,056.00
BIST 100
7,867.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız
logo
Gündem

Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "aranan şahıslara" yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı." bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 536 şahıs, dolandırıcılıktan 257 şahıs, yağmadan 101 şahıs, adam öldürmeden 55 şahıs, cinsel suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi, operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taşkın risklerine karşı tahmin ve erken uyarı sistemleri devreye alınıyor
Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
Erzurum ve Kars’ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin PKK'nın sözde cephane sorumlusu olduğu belirlendi
Güngören'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı

Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı

Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzurumuzu bozan kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin

Bakan Yerlikaya: Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu, sizlerin sayesinde olacak

Bakan Yerlikaya: Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu, sizlerin sayesinde olacak
"Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" isimli organize suç örgütü çökertildi️

"Kafes-17 Operasyonu" ile "İskoçlar Çetesi" isimli organize suç örgütü çökertildi️
Sahte alkollü içki ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi

Sahte alkollü içki ticaretine yönelik 81 ilde eş zamanlı Çengel-4 operasyonu düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet