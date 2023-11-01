Dolar
28.33
Euro
29.86
Altın
1,979.46
ETH/USDT
1,794.40
BTC/USDT
34,285.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

Mehmet Tosun  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lüksemburg Büyükelçisi Faber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i ​​​​​​​kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Faber, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Faber'in takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hamalainen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hamalainen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldığı" iddiası manipülasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet