Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Lüksemburg Büyükelçisi Faber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Faber, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Faber'in takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hamalainen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hamalainen'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.