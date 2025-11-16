Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Aile kurumunun güçlendirilmesi için 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek.

Alper Şaşmaz  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Aile kurumunun güçlendirilmesi için 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında "Ailemiz, Geleceğimiz" anlayışıyla Türkiye genelinde eğitimden rehberliğe, kültürden dijitalleşmeye uzanan geniş bir alanda 14 bin faaliyet gerçekleştirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

Türk aile yapısının kültürel derinliğini ve çağın dönüşümleri karşısında kültür ile sanatın koruyucu, birleştirici ve güçlendirici rolünü öne çıkaracak "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" 19-20 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Aile kurumunu güçlendirmeyi, aile bireylerinin olumsuz dijital içeriklere maruz kalmasını önlemeyi ve kültürel değerleri koruyan bütüncül bir dijital ekosistem oluşturulmasını amaçlayan sempozyumda, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında sanatın ve dijitalleşmenin rolü tartışmaya açılacak.

Sempozyum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programın kapanış oturumu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Minik sanatçıların eserleri de sergilenecek"

"Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" kapsamında, "Kadim Medeniyetimizde Kültür, Sanat ve Aile", "Dijital Kültürde Sanat, Aile ve Medya", "Kültür, Sanat ve Medya Üçgeninde Aile ve Nüfus Politikaları", "Türkiye Yüzyılında Kültür, Sanat ve Aile", "Aile İçi İletişimde Kültür ve Sanatın Etkisi" ve "Kentleşmenin Aile Yaşamındaki Kültür ve Sanata Etkisi" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Her oturumda, alanında uzman üç konuşmacı, akademik birikimi, kültürel perspektifi ve toplumsal tecrübeyi aynı zeminde buluşturacak.

Sempozyum konuklarını, çocukların renkli dünyasından yansıyan aile temalı resimlerin yer aldığı "Küçük Sanatçılar, Büyük Değerler" sergisi karşılayacak.

Çocukların hayal gücüyle yeniden yorumladığı aile kavramının sevgi, dayanışma ve birlikte olma sıcaklığını renklere taşıyan ve kültürel değerlerle harmanlanan bu anlamlı sergide, minik sanatçıların eserleri konuklarla buluşacak.

