Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,193.50
BTC/USDT
96,078.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumanın öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkün olduğunu bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür

Ankara

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin tercih değil gereklilik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin videoya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "çifte rekor" kırıldı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişi sığınabilecek

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür

Aile kurumunun güçlendirilmesi için 19-20 Kasım'da "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" düzenlenecek

Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı

Evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü
Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Danimarka, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet