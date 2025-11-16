Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini korumak öncelikle anne babaların rehberliğiyle mümkündür
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumanın öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkün olduğunu bildirdi.
Ankara
Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin tercih değil gereklilik olduğunu vurguladı.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Paylaşımda, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.