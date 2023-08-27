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Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Mustafa Bayer  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı Fotoğraf: Mustafa Bayer/AA

Afyonkarahisar

Sinanpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini anlatan İlçe Jandarma Komutanı Piyade Teğmen İzzet Güneş, Büyük Taarruz'un dünyada eşi benzeri görülmemiş mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Güneş, "101. yıl dönümünü sevinç ve gurur ile kutladığımız büyük zaferi bizlere armağan eden, bu eşsiz zaferin mimarı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve gazileri şükran ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından şehitliklere geçildi. Burada Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

​​​​​​​Törene Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, Belediye Başkanı Erdal Karaman, ilçe protokolü, Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında şehitliğe gelen bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

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