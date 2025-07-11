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Yaşam

LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Afyonkarahisar'da yaşayan Muhammed Çağan Yazıcı, başarılı olmasını düzenli çalışmaya bağladı.

Arif Yavuz  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
LGS sınavında tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmak istiyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Neriman - İbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencisi Muhammed Çağan Yazıcı, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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Yazıcı, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hedefinin İstanbul Erkek Lisesi olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bu başarıyı düzenli çalışarak elde ettim. Hatta geceleri geç saatlere kadar ders çalıştığım oldu. Deneme sınavlarına çok girdim. Bu sayede tam puan elde ettim. İnşallah yazılım mühendisi olmak istiyorum." dedi.

"Öğretmenlerimizle bu başarıya imza attık"

Baba Hakan Yazıcı da duruma sadece puan olarak bakmadıklarını belirterek, "Burada muazzam özveri, emek ve fedakarlık var. Öğretmenlerimizle her zaman oğlumun yanındaydık. Öğretmenlerimizle bu başarıya imza attık. Mutluyuz ve gururluyuz. Çağan, mühendis olmak istiyor. Biz de bu hayalini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar'da 9 öğrencinin sınavda 500 tam puan aldığını kaydetti.



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