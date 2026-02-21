Dolar
Gündem

Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.

İlhan Atabey  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar sürüyor Muhabir: İlhan Atabey/AA

Bursa

İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

Sahil yolunun, çalışmalar tamamlanıncaya kadar güvenlik amacıyla ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.

