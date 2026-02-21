Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar sürüyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolunda çalışmalar devam ediyor.
Bursa
İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.
Sahil yolunun, çalışmalar tamamlanıncaya kadar güvenlik amacıyla ulaşıma kapalı kalacağı öğrenildi.