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Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretim fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Uğur Çiçek  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Bursa'da sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sandalye üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin 25 araç, 70 personel ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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