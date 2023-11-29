Dolar
28.91
Euro
31.80
Altın
2,044.98
ETH/USDT
2,050.30
BTC/USDT
37,919.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi

Cem Şan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi

Bursa

Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun ve Ordu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi
İstanbul’da bir gemi karaya oturdu
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar oluştu

İstanbul'da lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar oluştu
İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor

İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet