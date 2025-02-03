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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sergen Sezgin, Yavuz Emrah Sever  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 araç ve 123 personelle yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

- Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi

Bu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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