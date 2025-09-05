Dolar
Gündem

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Elif Özlem Çelikler, Mustafa Yılmaz  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

