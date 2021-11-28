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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Mustafa Yılmaz   | 28.11.2021
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.00 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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