Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da deniz otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17.00 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.