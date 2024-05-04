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Sezonu martta kapatan Uludağ'da mayısta kar sürprizi

Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oldu.

Semih Şahin  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Sezonu martta kapatan Uludağ'da mayısta kar sürprizi Fotoğraf: Semih Şahin/ AA

Bursa

Uludağ'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı.

Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

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