Dolar
18.59
Euro
18.31
Altın
1,656.03
ETH/USDT
1,335.70
BTC/USDT
19,650.00
BIST 100
3,858.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası’’nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı
logo
Gündem

Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Elif Özlem Çelikler, Cem Şan   | 18.10.2022
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Bursa

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı, 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de de kullanılıyor
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı

Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
TMSF: Akın İpek’in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi

TMSF: Akın İpek’in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi
Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet