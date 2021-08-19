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Ekonomi

SGK Başkan Yılmaz'dan istihdam değerlendirmesi: Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin sigortalı işçi artışı var

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken "İlk ay verilerine baktığımızda Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var." ifadelerini kullandı.

İsmail Özdemir   | 19.08.2021
SGK Başkan Yılmaz'dan istihdam değerlendirmesi: Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin sigortalı işçi artışı var

Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, SGK tarafından Odada "7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Bu yapılandırma kanunu kapsamındaki düzenlenmelerle zor bir dönemden geçen iş dünyamızın yanında olarak sıkıntılarını bir miktar azaltmayı ve bu dönemi atlatmayı sağlamalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaklaşık 44 milyar liralık prim ertelemesi yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Salgın tedavisi için sağlık uygulama tebliğinde düzenleme yaparak, her bir hasta için ek 660 lira tedavi gideri düzenledik. Yoğun bakım ödeme ücretlerini 2 katına çıkardık ve ödeme kapsamına aldık. Kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ilaçlarını reçete ve raporları bitse dahi temin edebilmeleri için düzenlemeler hayata geçirdik. Bu noktada genel sağlık sistemimizin güçlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. 'Türk mucizesi' olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası Sistemi'ni anlattığımızda kimse inanamıyor. Bugün baktığınızda nüfusumuzun yüzde 99,5'i bu kapsamdadır. Bugün sağlığa erişemeyen hiçbir vatandaşımız söz konusu değildir. Salgın döneminde bunun faydalarını hep beraber gördük."

Yılmaz, salgın döneminde 4 ayrı teşvik uygulamasına gittiklerini, bunlardan özellikle kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının işverenlere önemli katkılar sağladığını bildirdi.

26 teşvik uygulaması olduğunu, bunlardan 19'unun hali hazırda sürdürüldüğünü belirterek, "Geçen ay yapılan düzenlemeyle asgari ücret desteğini de 2021 yılı içinde uygulamaya, işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 26 teşvikle bugüne kadar istihdama katkı için sağladığımız destek tutarı yaklaşık 224 milyar lira. Devletimiz bu konuda çok ciddi kaynak aktarmış ve aktarmaya devam etmektedir." bilgisini verdi.

Temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, şunları ifade etti:

"Bunun sonuçlarını merak ediyorduk. İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı bir sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var. Dolayısıyla herhangi bir sektörümüzde şu an işten çıkarma veya istihdamın azalması söz konusu değil. Ülkemiz adına çok sevindirici bir sonuç. Biz bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de odalarımız olarak tüm unsurlarıyla güçlü bir Türkiye yolunda her daim çalışmaya devam edeceğiz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da salgının birçok sektörde yıkıcı etkilerini sürdürdüğü bir dönemde işletmeleri ve çalışanları koruyan düzenlemelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Burkay, tüm destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Sosyal Güvenlik Kurumuna teşekkür etti.

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