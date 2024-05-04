Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,105.30
BTC/USDT
63,163.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Rhofa Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş Fabrika Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Gaziantep Üniversitesi GES ile yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlayacak

Gaziantep Üniversitesi tarafından 300 dönüm araziye kurulan ve ihtiyaç fazlası elektriğin satışıyla da akademik çalışmalara finans desteği sağlayacak Güneş Enerji Santrali sayesinde yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf edilmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Salman  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Gaziantep Üniversitesi GES ile yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlayacak

Gaziantep

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait Araban ilçesindeki 300 dönüm arazide GES çalışmalarına 2022 yılında başlayan üniversite, 43 bin 324 panel ile kurduğu 6 enerji adasından 14 Şubat'ta elektrik sağlamaya başladı.

Ayda yaklaşık 10-12 milyon lira elektrik faturası ödeyen üniversite, yılda 40 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sayesinde bir yandan yılda 120 milyon liranın üzerinde enerji giderinden kurtulacak diğer yandan fazla elektriği satarak akademik çalışmalara finans desteği sağlayacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, kendi enerjilerini üretmeyi hayal ettiklerini ve bunu başardıklarını belirtti.

İhtiyaçlarından fazlasını üreteceklerini dile getiren Özaydın, "Yılda 40 milyon küsur kilovatsaat elektrik enerjisi üreteceğiz. Bizim ihtiyacımız olan 30 milyon kilovatsaat, geriye kalan 10 milyon kilovatsaati de sisteme aktarıyoruz. Gaziantep Üniversitesi, kendi enerjisini üretmenin daha ötesine geçerek Türkiye'de ihtiyaç duyulan enerjiye de katkı veren bir üniversite oluyor. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- 2,5 ayda üretilen elektrik 7 milyon kilovatsaati aştı

Projeyle ilgili teknik bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş da üniversitenin yüksek elektrik faturalarını minimize edip ortadan kaldırma düşüncesiyle GES'i kurduklarını, 14 Şubat'ta elektrik üretimine başladıklarını anlattı.

GES sayesinde 2,5 ayda 7 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yaptıklarını dile getiren Yumrutaş, "Biz yılda 40 milyon kilovatsaati geçmesini bekliyoruz. Sistem yaklaşık 4-5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yumrutaş, ürettikleri fazla elektriği satarak gelir elde edeceklerini, bunu da akademik çalışmalarda kullanacaklarını kaydetti.

Tesisin çevreci olduğuna da değinen Yumrutaş, "Yenilenebilir enerji santralleri kurulmazsa kömürle çalışan santraller kurulmak zorunda ve bunların üreteceği gazlar çevreyi kirletiyor. Çevresel etkiler bakımından da GES'ler çok faydalı. Özellikle Gaziantep yöresi de çok fazla güneş alıyor ve tesis kurulumuna elverişli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı
İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meksika ve Küba'yı ziyaret edecek
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

Gaziantep Üniversitesi GES ile yılda 120 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlayacak

Renk körlüğüne rağmen rengarenk mozaikler yapıyor

Sezonun ilk hasat edilen buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gördü

Sezonun ilk hasat edilen buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gördü
Üniversitelilerin tarlada yetiştirdiği ürünler kafedeki satışlarla burs kaynağı oluyor

Üniversitelilerin tarlada yetiştirdiği ürünler kafedeki satışlarla burs kaynağı oluyor
AB tescilli "Araban sarımsağı"nda hasat vakti

AB tescilli "Araban sarımsağı"nda hasat vakti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet