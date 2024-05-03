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Yaşam

Bursa'da bozayı ve yavrusu fotokapanla görüntülendi

Bursa'da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu görüntülendi.

Semih Şahin  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Bursa'da bozayı ve yavrusu fotokapanla görüntülendi

Bursa

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan yardımıyla bir bozayı ve yavrusu görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, ayı ve yavrusunun doğada ot yediği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

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