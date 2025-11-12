Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
logo
Gündem

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Hale Pak  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Burdur Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan K.K'ye (13) sahipsiz köpekler saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Mehmet K, gazetecilere, bacağından yaralanan kızının tedavisinin sürdüğünü ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olayı görenlerin anlattığına göre kızının yanına gelen bir köpeği fark edince kaçmaya çalıştığını ifade eden baba, "Bu köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Hepsi saldırmaya başlıyor. Bir arkadaş durumu fark ediyor ve arabayla köpekleri uzaklaştırıyor." dedi.

Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Aslan ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sahipsiz köpekler bakımından şehirdeki sorunlu tek yer olduğunu belirterek, bölgede 5-15 sahipsiz köpek bulunduğunu kaydetti.

Aslan, mahalledeki arazinin büyük olması nedeniyle müdahalede sıkıntı yaşandığını ve bunu bir şekilde aşacaklarını dile getirdi.

