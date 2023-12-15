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Bulgaristan, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Mevsim'e "Altın Asır Onur Nişanı" verdi

Bulgaristan Kültür Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e, "Altın Asır Onur Nişanı ve Şeref Belgesi" takdim etti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Bulgaristan, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Mevsim'e "Altın Asır Onur Nişanı" verdi Fotoğraf: Sümeyye Dilara Dinçer/AA

Ankara

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Anguel Tcholakov ve çok sayıda davetli katıldı.

Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan ve Türkiye arasında kurulan siyasi ve ticari köprülerin yanı sıra kültürel ilişkilerin de geliştirildiğine işaret ederek "2023'ün son toplantısının, iki halk arasında manevi ve entelektüel dostluk köprülerinin en büyük mimarı ve kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'in onuruna gerçekleşmiş olması, benim için olağanüstü bir onur ve mutluluk." dedi.

Bulgaristan Kültür Bakanlığı adına, Bulgar ve Türk halkı arasındaki dostluğa yaptığı katkılardan dolayı Mevsim'e "Altın Asır ve Onur Nişanı ve Şeref Belgesi" takdim etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Tcholakov, Mevsim'in çalışmalarından bahsetti.

Prof. Dr. Mevsim de ödüle layık görüldüğü için Bulgaristan Kültür Bakanlığına teşekkür ederek "Ödülü, bir takdir ve saygı nişanesi olarak kabul ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık tarafından kendisine üçüncü kez ödül verildiğini söyleyen Prof. Dr. Mevsim, ödülün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, sembolik bir yılda verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Tcholakov, Prof. Dr. Hüseyin Mevsim'e "Altın Asır ve Onur Nişanı ve Şeref Belgesi"ni takdim etti.

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