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Dünya

Bulgaristan 2026'da avroya geçmeye hazır

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ihvan Radoykov  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Bulgaristan 2026'da avroya geçmeye hazır

Sofya

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Plevne şehrinde basına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, avroya geçmek üzere gerekli ön koşulların tamamını yerine getirmiş bulunuyor ve hedefimiz 1 Ocak'tan itibaren avroya

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BNB adına konuştuğuna işaret eden Radev, "Tam olarak hazır olduğumuzu belirtirken, kendi değerlendirmemiz tabii ki yeterli olamaz. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son söz sahibi olacak. Bu iki kurumdan beklenen onay sonrası katılım prosedürü tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Radev, avroya geçiş konusunda en önemli kriterlerinden biri olan enflasyon konusunda da Bulgaristan'ın gereğini yaptığını söyleyerek nisana kadar yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 2,7 düzeyinde kaldığını anımsattı.

Avroya geçiş nedeniyle vatandaşların mevduat hesaplarındaki paraların azalmayacağını da ifade eden Radev, "Yıllar önce avroya katılan ülkelerde vatandaşların gelirlerinde yüzde 10-15 artış kaydedildi ve yaşam standartları yükseldi." diye konuştu.​​​​​​​

Bulgaristan Parlamentosu ve hükümetinin daha önce almış olduğu, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçmesine ilişkin kesin kararın referanduma sunulmasına sürekli karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, aniden karar değiştirerek son sözün halka verilmesini önermişti.

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek, genel oturumda gündeme alınmasını reddetmişti.

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