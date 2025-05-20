Dolar
38.83
Euro
43.76
Altın
3,275.98
ETH/USDT
2,478.80
BTC/USDT
104,663.00
BIST 100
9,540.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye "İsrail'e karşı acil baskı" çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in mevcut durumda Gazze'de devam ettirdiği saldırıların hiçbir mantıklı yanı olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı acil baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Şenhan Bolelli  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye "İsrail'e karşı acil baskı" çağrısı yaptı

Madrid

Albares, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanyol Bakan, "Şu anda Gazze'yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmeyi amaçlamayan, hiçbir mantıklı yanı olmayan bir askeri harekatın içindeyiz. İsrail'in insani yardımların girişini engellemek için kasıtlı bir eylemi var." dedi.

"Eyleme geçme zamanı geldi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi masasının harekete geçmesi gerektiğini söyleyeceğim." diyen Albares, "İsrail'e karşı tüm diplomatik baskılarımızı devreye sokarak savaşı sonlandırmak ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın pozisyonunun çok net olduğunu, hem AB hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktaran Albares, "Sözün eyleme dönüşme vakti geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmak ve ablukayı kırmak için harekete geçilmesi gerekiyor. Yaşananlara bir dakika daha tahammülümüz yok. Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeyi artık sözlükte bulamıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ileri taşımak için atılabilecek adımları ele aldık
MİT Başkanı Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
Türkiye, dünyada en çok Mavi Bayrak plajına sahip 3. ülke oldu
Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili tutuklu sanık hakkında takipsizlik kararı

Benzer haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye "İsrail'e karşı acil baskı" çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye "İsrail'e karşı acil baskı" çağrısı yaptı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sert dille kınadı

Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı

Madrid sokaklarını dolduran İspanyollar, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi

Madrid sokaklarını dolduran İspanyollar, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım konusunda yakında önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım konusunda yakında önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet