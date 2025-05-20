İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'ye "İsrail'e karşı acil baskı" çağrısı yaptı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in mevcut durumda Gazze'de devam ettirdiği saldırıların hiçbir mantıklı yanı olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı acil baskı uygulanması çağrısında bulundu.
Madrid
Albares, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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İspanyol Bakan, "Şu anda Gazze'yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmeyi amaçlamayan, hiçbir mantıklı yanı olmayan bir askeri harekatın içindeyiz. İsrail'in insani yardımların girişini engellemek için kasıtlı bir eylemi var." dedi.
"Eyleme geçme zamanı geldi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi masasının harekete geçmesi gerektiğini söyleyeceğim." diyen Albares, "İsrail'e karşı tüm diplomatik baskılarımızı devreye sokarak savaşı sonlandırmak ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadelerini kullandı.
İspanya'nın pozisyonunun çok net olduğunu, hem AB hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktaran Albares, "Sözün eyleme dönüşme vakti geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurmak ve ablukayı kırmak için harekete geçilmesi gerekiyor. Yaşananlara bir dakika daha tahammülümüz yok. Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeyi artık sözlükte bulamıyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.