Dolar
38.84
Euro
43.84
Altın
3,237.36
ETH/USDT
2,406.20
BTC/USDT
102,861.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
AFAD, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını özel video ile kutladı
Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarlara yönelik saldırı kamerada
Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti

Benzer haberler

Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı

Bulgar tarihçi Prof. Dinkov'a göre Ortodokslar Fatih Sultan Mehmet'e teşekkür etmeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet