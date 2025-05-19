Milli tekvandocular Bulgaristan'da 9 madalya kazandı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.
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Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.