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Spor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, imza gününde taraftarla buluştu

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla imza gününde bir araya geldi.

Bozhan Memiş  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, imza gününde taraftarla buluştu Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

İstinye Park'ta bulunan Puma mağazasındaki imza günü için erken saatlerde sıraya giren taraftarlar, Muslera'nın gelmesiyle Uruguaylı kaleciye destek tezahüratları yaptı.

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İmza gününün başlamasının ardından organizasyondaki aksaklıklar sebebiyle birçok taraftar gergin anlar yaşadı.

Güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimini yasaklaması, forma imzalatmak isteyen taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

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