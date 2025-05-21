AP'de, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan sergi açıldı
Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan bir sergi açıldı.
Brüksel
AP'de Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili Küçük'ün ev sahipliğinde "İsim, Kimlik ve Hafıza: Bulgaristan'da Müslüman-Türk isimlerinin değiştirilmesinin son aşamasının 40. yılı" başlıklı bir sergi düzenlendi.
Büyük ilgi gören etkinlikte, Bulgaristan'da Müslüman Türk toplumunun 1970'ler ve 1980'lerde yaşadıklarını yansıtan fotoğraflar sergilendi.
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Bulgaristan Türkü milletvekili Küçük, AA muhabirine sergiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "AP'de yıllar boyunca yaşadıklarımızı, zor zamanlarımızı anlatmak ve aynı zamanda Avrupa'nın kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istedik." dedi.
Küçük, Bulgaristan'da yıllar önce bu karanlık hadiselerin yaşandığını belirterek, "Bunları unutmamak lazım, gelecek nesillere aktarmak lazım. Aynı zamanda modern çağda Avrupa Türkleri ile beraber neler yapabileceğimizi düşünmemiz lazım." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.