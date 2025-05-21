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Kültür

AP'de, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan sergi açıldı

Avrupa Parlamentosunda (AP), Milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan bir sergi açıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
AP'de, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin zorla değiştirildiği döneme ışık tutan sergi açıldı Fotoğraf: Selen Valente Rasquinho/AA

Brüksel

AP'de Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili Küçük'ün ev sahipliğinde "İsim, Kimlik ve Hafıza: Bulgaristan'da Müslüman-Türk isimlerinin değiştirilmesinin son aşamasının 40. yılı" başlıklı bir sergi düzenlendi.

Büyük ilgi gören etkinlikte, Bulgaristan'da Müslüman Türk toplumunun 1970'ler ve 1980'lerde yaşadıklarını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

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Bulgaristan Türkü milletvekili Küçük, AA muhabirine sergiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "AP'de yıllar boyunca yaşadıklarımızı, zor zamanlarımızı anlatmak ve aynı zamanda Avrupa'nın kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istedik." dedi.

Küçük, Bulgaristan'da yıllar önce bu karanlık hadiselerin yaşandığını belirterek, "Bunları unutmamak lazım, gelecek nesillere aktarmak lazım. Aynı zamanda modern çağda Avrupa Türkleri ile beraber neler yapabileceğimizi düşünmemiz lazım." diye konuştu.

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