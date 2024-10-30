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Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.

Ümit Yorulmaz  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan kuraya, AFAD tarafından hazırlanan hak sahipliği listesinde yer alanlar katıldı.

Noter huzurunda çekilen kurada, 33 dairenin hak sahipleri belirlendi.

Kuranın ardından vatandaşlar İlişi köyünde yapımı tamamlanan konutlarına kavuştu.

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