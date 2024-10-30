Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi İlişi köyü ve çevre köylerde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde evleri zarar görenlere TOKİ tarafından yapılan konutların kurası çekildi.
Kastamonu
Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan kuraya, AFAD tarafından hazırlanan hak sahipliği listesinde yer alanlar katıldı.
Noter huzurunda çekilen kurada, 33 dairenin hak sahipleri belirlendi.
Kuranın ardından vatandaşlar İlişi köyünde yapımı tamamlanan konutlarına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.