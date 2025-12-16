Dolar
Ekonomi

AB'den konut krizine karşı plan

Avrupa Birliği (AB), konut arzını daha hızlı artırmayı, kısa dönem kiralamaları sınırlandırmayı ve konut inşa izinlerini kolaylaştırmayı içeren bir plan hazırladı.

Ata Ufuk Şeker  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
AB'den konut krizine karşı plan Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Brüksel

AB Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi.

AB Komisyonunun konut konusunda üye ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu plan, konut arzının artırılmasına, yatırım ve reformların tetiklenmesine, konut sıkıntısı çeken bölgelerdeki kısa vadeli kiralamaların ele alınmasına ve en çok etkilenen kişilerin desteklenmesine odaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, planın Avrupa konut inşaat stratejisi aracılığıyla konut arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluğu gidereceği, daha üretken ve yenilikçi bir inşaat ve yapı yenileme sektörü kurulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

AB kamu yardımı kurallarında yapılacak değişiklikle, üye ülkelerin uygun fiyatlı ve sosyal konutları desteklemesinin kolaylaştırılacağına işaret edilen açıklamada, konut arzını kısıtlayan kurallar ve prosedürlerin ise sadeleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun bugüne kadar konut alanında 43 milyar avroluk önemli yatırımları harekete geçirdiği anımsatılarak, benzer yatırımların sürdürüleceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
