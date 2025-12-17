Dolar
Gündem

Kastamonu'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Elifnur Önder  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Kastamonu'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor Fotoğraf: Elifnur Önder/AA

Kastamonu

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai yapıyor.

Ekipler, Bozkurt ilçesinde kapanan 4 köy yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı bölgelerde köy yollarının kapanmaması için de çalışma yürütülüyor.

Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli Enes Özdemir, AA muhabirine, Mamatlar köy grup yolunda çalışma yaptığını ifade ederek, bölgede kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre olduğunu söyledi.

Özdemir, "Her sene olduğu gibi bu sene de memleketimiz beyaz gelinliğini giydi. Daha önceki senelerde olduğumuz gibi bu sene de görevimizin başındayız. Şu an köylerimizde bulunan öğrencilerimiz var okullara giden, hastalarımız oluyor ve vatandaşlarımızın şehre inebilmeleri için elimizden geldiğince gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bizim mesaimiz bütün köy yollarımız açılıncaya kadar devam edecektir." dedi.

Zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özdemir, "Bir köy yolunu açtığımız zaman, köye vardığımızda köyün ışıklarını gördüğümüz zaman, o pencerede o amcanın, o teyzenin, o çocuğun yüzündeki mutluluğu görmek adeta bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." diye konuştu.

Bozkurt'un Çiçek Yayla köyü Ahmetler Mahallesi'nde ikamet eden Necmettin Çiftçi de kar yağmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah'a şükür bereket yağdı. Her sene yollarımız açılıyor. Kar bizim için berekettir, kar yağmazsa yazın da su olmaz." ifadesini kullandı.

