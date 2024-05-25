Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,749.60
BTC/USDT
68,658.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor
logo
Gündem

"Bozdoğan-40" operasyonunda gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de yürütülen "Bozdoğan-40" operasyonunda, gri kategoride aranan 6 terör eyleminin faili terörist "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Utku Şimşek  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
"Bozdoğan-40" operasyonunda gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın çatışmada etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

25.05.2024


Çatışmada bir jandarma üsteğmenin yaralandığı bilgisini veren Yerlikaya, askerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, terörist Yıldırım'ın, 8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti
Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri ziyaretine ilişkin paylaşım
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri düzenlendi
Bakan Göktaş, Brüksel'de çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti

Benzer haberler

"Bozdoğan-40" operasyonunda gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

"Bozdoğan-40" operasyonunda gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi

"Garip" ismi verilen kurt yavrusuna süt anne aranıyor

Şırnak'ta görüntülenen "yamyam tombul çekirge" Dicle Üniversitesinde inceleniyor

Şırnak'ta görüntülenen "yamyam tombul çekirge" Dicle Üniversitesinde inceleniyor
Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütü çökertildi, 9 şüpheli yakalandı

Mahzen-48 operasyonunda organize suç örgütü çökertildi, 9 şüpheli yakalandı
Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet