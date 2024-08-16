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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 22 saattir müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 22 saattir devam ediyor.

Zafer Göder  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 22 saattir müdahale ediliyor

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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