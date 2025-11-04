Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret

Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) İzmir ve Tokat'ta açtığı iki ayrı davada, norm kadro fazlası öğretmenlerin aile bütünlüğünü bozacak şekilde başka ilçelere resen atamalarının yürütmesi, idare mahkemelerince durduruldu.

İsmet Karakaş  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret

Ankara

Sendikadan yapılan açıklamada, İzmir ve Tokat'ta norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere atanmaları nedeniyle açılan davaların sonuçlarına ilişkin bilgilendirmeye yer verildi.

Buna göre, İzmir'de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaklıktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen adına Eğitim-Bir-Sen dava açtı.

Yargılamayı yapan İzmir 5. İdare Mahkemesi, "ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük" ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Kararda, aile bütünlüğü ve ulaşım hususlarının da dikkate alınarak makul mesafede bir okula atama yapılması gerektiğine işaret edilerek, öğretmen ve ailesi bakımından mağduriyet doğuracak ve kamu-birey menfaati arasındaki dengeyi bozacak nitelikteki resen atamanın hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Tokat'ta öğretmenin resen ataması durduruldu

Eğitim-Bir-Sen, Tokat'ta, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmenin talebi olmamasına rağmen "norm kadro fazlası" gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin Tokat İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme, öğretmenin talebi dışında "norm kadro fazlası" gerekçesiyle resen başka bir yere atanmasının hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna vardı. Kararda, "toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için anayasal bir yükümlülük olduğu" vurgulandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesindeki aile birimini muhafaza etmekle ilgili fıkraya işaret edilen kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik'in 9. maddesine de atıf yapılarak, mülki idare hizmetleri, jandarma hizmetleri, emniyet hizmetleri sınıfları ile subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin görev yerlerine memur olan eşin atamasında, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağının karara bağlandığı anımsatıldı.

Kararda, idarenin, "norm kadro fazlalığı" nedeniyle zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlisinin eşinin başka yere atamasının hukuki dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

