Dolar
42.09
Euro
48.48
Altın
3,992.45
ETH/USDT
3,482.50
BTC/USDT
103,749.00
BIST 100
10,942.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Hac kurası yarın çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası yarın çekilecek. Kura çekimine bu yıl ilk defa başvuru yapan ve kaydını güncelleyen 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

Fırat Taşdemir  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Hac kurası yarın çekilecek

Ankara

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hac kurasında 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.

Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.

Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.

Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret
Hac kurası yarın çekilecek
Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı
Yargıtay, daire girişine kamera yerleştirip kayıt alan apartman yöneticisine verilen cezayı onadı
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

Benzer haberler

Hac kurası yarın çekilecek

Hac kurası yarın çekilecek

Yaz Kur'an kurslarından velilerin yüzde 94'ü memnun

Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet