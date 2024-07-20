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Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yusuf Soykan Bal  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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