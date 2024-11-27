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Bolu Dağı Tüneli kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacak

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminin kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacağını bildirdi.

Zafer Göder  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Bolu Dağı Tüneli kar temizleme çalışması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacak

Bolu

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu üzerinde karayolları ekipleri tarafından birikmiş kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

Otoyolun İstanbul yönünün 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılarak ulaşımın Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirileceği aktarılan açıklamada, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak Ankara yönünde de trafiğin Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.


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