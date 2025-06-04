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Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Göksel Cüneyt İğde  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Bolu/Düzce

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

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Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.


Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

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