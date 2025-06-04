Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.
Bolu/Düzce
Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.
Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.
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Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.
Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor.
Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.
Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA
Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.
Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.