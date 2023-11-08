Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı
Boğaziçi Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
İstanbul
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilinceye kadar Boğaziçi Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kamuoyu Duyurusudur— Boğaziçi Üni. (@UniBogazici) November 8, 2023
Public Announcement 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/tDOJ9tpNKb