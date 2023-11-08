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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Boğaziçi Üniversitesi, üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

İstanbul

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilinceye kadar Boğaziçi Üniversitesinin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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