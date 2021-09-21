Dolar
8.66
Euro
10.16
Altın
1,771.73
ETH/USDT
3,031.40
BTC/USDT
43,174.00
BIST 100
1,392.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul başladı
logo
Gündem

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi turda buluşan işitme engelliler koylarda aileleriyle gezinti yaptı.

Ali Ballı   | 21.09.2021
Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi Fotoğraf: Ali Ballı - Anadolu Ajansı

Muğla

Bodrum Belediyesi ve Marmara İşitme Engelliler Derneğince, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında tekne turu düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 70 işitme engelli ve ailesi koyları gezdi.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren belediye yetkililerine teşekkür etti.

İşitme engelli bireylere keyifli zaman geçirtmeyi düşündüklerini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Bu turda belli bir yaşa gelip tekne turuna hiç katılmayan arkadaşlarımız var. Onlar ilk defa tekne turu yaptıkları gibi şu anda da çok mutlular. Bodrum'da 70'e yakın işitme engelli var. Aralarında okuma yazma bilenler daha aktif ve sosyal aktivitelere katılım sağlayabiliyor. Okuma yazma bilmeyenleri de topluma kazandırmak adına, özel bir okuma yazma seferberliği uygulamak gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
DSÖ Sözcüsü Harris'ten aşı karşıtlarına tepki: Sosyal medya yerine güvenilir kaynaklara başvurun
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti
Bebeğini göremeden ölen annenin üzüntüsünü yaşayan doktordan aşı çağrısı
ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek

Benzer haberler

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Bodrum'da mavi tura çıkan işitme engelliler koyları gezdi

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor

Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı Marmaris'te devam ediyor
İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

İngiltere'nin Türkiye'yi karantina listesinden çıkarması Muğla'da beklentileri yükseltti

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek