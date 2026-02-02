Dolar
43.49
Euro
51.63
Altın
4,752.48
ETH/USDT
2,277.40
BTC/USDT
77,686.00
BIST 100
13,650.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

İrem Demir  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vefatının yıl dönümünde Alev Alatlı hocamızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Ömrünü idrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya adadı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna mücadele etti. Ardında bilhassa sevgili gençlerimiz için bıraktığı paha biçilemez fikir ve düşünce mirasının, yarınları inşa edecek yüreklerde filizlenerek yaşamayı sürdürmesini diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı
İstanbul için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 51 kişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan: 2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor

Emine Erdoğan: 2025 sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor
Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet